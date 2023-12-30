Как на Западе отреагировали на крупный теракт ВСУ в Белгороде Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как на Западе объясняют и оправдывают ракетный удар Украины по центру Белгорода. 232499 232499 Как на Западе отреагировали на крупный теракт ВСУ в Белгороде. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

30 декабря киевский режим совершил самый, пожалуй, страшный теракт со времён попыток взорвать Запорожскую АЭС. Он атаковал ракетами "Ольха" с кассетными боеприпасами и снарядами РСЗО Vampire самый центр российского Белгорода, то есть места, где множество горожан отдыхало и закупалось перед новогодними праздниками. Несмотря на то что средствами ПВО удалось сбить все "Ольхи" и большую часть снарядов от РСЗО, кассетные боеприпасы и часть снарядов всё-таки накрыли городскую площадь. В итоге, по данным на момент сдачи статьи, 14 человек были убиты (включая двоих детей), 108 ранены. 17 из них находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

Президент Владимир Путин был проинформирован о произошедшем и поручил оказать всю необходимую помощь Белгороду. Следственные органы же возбудили уголовные дела по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". По поручению главы Следственного комитета Бастрыкина группа следователей, криминалистов, экспертов центрального аппарата направлена в Белгородскую область.

Как выглядел центр Белгорода после ударов ВСУ. Видео © t.me / SHOT

Работают и дипломаты. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН 30 декабря на 23:00 по московскому времени в связи с обстрелом Белгорода. И очевидно, что представители РФ потребуют привлечь к ответственности представителей киевского режима, который и санкционировал атаку. Однако точно так же очевидно, что "западные партнёры" Зеленского и его банду привлекать к ответственности даже не собираются. Наоборот, они будут оправдывать Зеленского. И западные СМИ уже начали подавать новость в "правильном" ключе. То есть, проще говоря, давать понять, как именно Зеленского будут оправдывать.

Прежде всего, они подают новость с "правильными" заголовками. "Украинская атака по российскому городу убила как минимум 14 человек" — именно так звучит заголовок The New York Times. И это правильный — без всяческих кавычек — заголовок. Однако значительное количество журналистов всё-таки стараются не упоминать в заголовке о том, что это сделала Украина. Они пишут об "ударе по Белгороду" либо пишут об украинском ударе, но с оговоркой о том, что украинская причастность к удару является лишь точкой зрения России.

"Города западной России с мая регулярно атакуются дронами — и российские официальные лица возлагают на Украину ответственность за эти атаки. Украинские чиновники никогда не признают нападения на российскую территорию или же на Крым, однако раньше большие воздушные удары по России проходили как раз после нападений на украинские города", — пишет CNBC.

Вид на центр Белгорода после атаки ВСУ. Видео © t.me / SHOT

Другие медиа тоже дают понять, что Киев на этот удар спровоцировала сама Россия. Например, тем, что бьёт дронами и ракетами по украинским военным объектам. Ещё 12 часов назад британская The Independent дала заголовок "Украина начала атаки на приграничные регионы России после "варварской" воздушной бомбардировки Путина", оправдывая действия ВСУ и, вероятно, готовя общественное мнение к следующим обстрелам. Однако после ракетного удара по Белгороду западные СМИ всё-таки опасаются писать так жёстко. Они предпочитают более безопасные, но всё-таки чёткие намёки на то, что удар — это правомочный ответ.

Одни пишут очень широко. "Это была крупнейшая атака на российский город с тех пор, как Владимир Путин начал СВО в феврале 2022 года", — пишет издание Bloomberg. Другие концентрируются всё-таки на недавнем российском ударе как первопричине.

Да, они прямо не говорят о том, что удар по Белгороду стал ответом на массированную атаку российскими ракетами и дронами украинских военных объектов. То ли у них пока нет соответствующего ЦУ, то ли они ждут официальных реакций своих руководителей. Однако почти все публикации, посвящённые Белгороду, включают в себя историю о прошедшем российском ударе. О том, что российские ракеты якобы поразили школы и роддома (без упоминания о том, что туда попали украинские ракеты ПВО), о большом количестве жертв.

Автомобиль МЧС России едет на место обстрела города со стороны ВСУ. Фото © ТАСС / Павел Колядин

Третьи же говорят о том, что Белгород не случайно стал ответной целью. Что он — легитимная цель. "Белгород находится чуть более чем в получасе езды от границы с Украиной, что делает его жизненно важным элементом российских линий снабжения. В течение нескольких месяцев город подвергался массированным обстрелам и атакам беспилотников, и российские власти возлагают вину за это на Украину", — пишет британская The Guardian.

Однако в одном почти все СМИ сходятся. В том, что это нападение на Белгород не останется безнаказанным. "Россия обещает отомстить за удар", — пишет Bloomberg. И часть ответок уже полетела: российские ракеты и "Герани" вылетели бомбить украинские объекты, но только военной инфраструктуры ВСУ. В отличие от киевского режима, Москва терроризмом не занимается, а с ним борется. До конца.

Авторы Геворг Мирзаян