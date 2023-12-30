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29 декабря, 23:33

Небензя сравнил Украину с ЧВК, презирающей нормы международного права

Небензя: Украина превратилась в ЧВК в руках западных государств

Постпред России при ООН Василий Небензя. Обложка © AP / TASS / Yuki Iwamura

Постпред России при ООН Василий Небензя. Обложка © AP / TASS / Yuki Iwamura

Украина в руках Запада превратилась в частную военную компанию, нарушающую нормы международного права. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России Василий Небензя.

Он указал на действия систем украинской ПВО, размещаемых в жилых кварталах украинских городов, и подчеркнул, что если бы не это, то жертв среди мирного населения можно было бы избежать. По словам дипломата, у Киева не осталось собственных финансовых и военных ресурсов, режим Зеленского выживает за счёт помощи из Брюсселя, Вашингтона и Лондона, а "западным кураторам" безразличны жизни простых украинцев.

"По сути, Украина сегодня — это не что иное, как частная военная компания в руках западных стран, задача которой — нанести максимальный урон России", — считает Небензя.

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А ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сравнил Зеленского с Нероном из-за притеснений УПЦ. По словам дипломата, не хватает только арены Колизея, где публично терзают последователей Христа.

Лариса Сафронова
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