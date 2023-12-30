Он указал на действия систем украинской ПВО, размещаемых в жилых кварталах украинских городов, и подчеркнул, что если бы не это, то жертв среди мирного населения можно было бы избежать. По словам дипломата, у Киева не осталось собственных финансовых и военных ресурсов, режим Зеленского выживает за счёт помощи из Брюсселя, Вашингтона и Лондона, а "западным кураторам" безразличны жизни простых украинцев.