Владимир Зеленский в своём стремлении подавить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) напоминает императоров Рима, известных гонениями на христиан. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

"А вместо этого (мира в Донбассе, который обещал украинский лидер в начале политической карьеры. — Прим. Лайфа) [Зеленский] развязал новый виток эскалации, приведший к текущему конфликту. Сейчас же, похоже, задумал сравняться недоброй славой с известными римскими гонителями христиан: императорами Клавдием, Нероном, Траяном и Диоклетианом", — сказал Небензя, добавив, что не хватает только арены Колизея, где публично терзают последователей Христа.