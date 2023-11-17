Небензя причислил Зеленского к римским гонителям христиан
Постпред РФ при ООН Небензя сравнил Зеленского с Нероном из-за притеснений УПЦ
Владимир Зеленский. Обложка © AP / TASS / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский в своём стремлении подавить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) напоминает императоров Рима, известных гонениями на христиан. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
"А вместо этого (мира в Донбассе, который обещал украинский лидер в начале политической карьеры. — Прим. Лайфа) [Зеленский] развязал новый виток эскалации, приведший к текущему конфликту. Сейчас же, похоже, задумал сравняться недоброй славой с известными римскими гонителями христиан: императорами Клавдием, Нероном, Траяном и Диоклетианом", — сказал Небензя, добавив, что не хватает только арены Колизея, где публично терзают последователей Христа.
Напомним, раскольники из Православной церкви Украины захватывают храмы УПЦ и преследуют её прихожан. В августе полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. В Верховной раде в первом чтении был принят законопроект, направленный на запрет УПЦ. Её представители хотят обратиться в Государственное бюро расследований и к уполномоченному по правам человека из-за того, что полицейские отказываются расследовать уголовные дела, где потерпевшей стороной являются верующие канонической церкви.