Небензя заявил, что Киев шантажом заставляет монахов УПЦ перейти в раскольники

Власти Украины шантажом и угрозами требуют от монахов поменять религиозную принадлежность. Об этом сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, которое созвала Россия из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).