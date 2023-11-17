Небензя заявил, что Киев шантажом заставляет монахов УПЦ перейти в раскольники
ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Власти Украины шантажом и угрозами требуют от монахов поменять религиозную принадлежность. Об этом сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, которое созвала Россия из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
"Государство методами шантажа вынуждает монахов сменить религиозную принадлежность, а точнее податься в раскольники", — подчеркнул он.
Напомним, раскольники из Православной церкви Украины захватывают храмы УПЦ и преследуют её прихожан. В августе полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. А вход в неё стал платным: попасть к святым мощам теперь можно по прайс-листу и только в рамках экскурсии. В Верховной раде в первом чтении был принят законопроект, направленный на запрет УПЦ. При этом полицейские отказываются расследовать уголовные дела, где потерпевшей стороной являются верующие канонической церкви.