Киев заочно обвинил патриарха Кирилла в "посягательстве на целостность Украины"

Офис генерального прокурора Украины заочно предъявил обвинения Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ) "предъявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Служба безопасности Украины ранее неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям власти РФ и российским общественным деятелям, однако это ни к чему не приводило.

Также СБУ сегодня сообщила, что с февраля 2022 года открыты уголовные дела в отношении 70 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе против 16 митрополитов.