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4 ноября, 09:39

Киев заочно обвинил патриарха Кирилла в "посягательстве на целостность Украины"

Офис генерального прокурора Украины заочно предъявил обвинения Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ) "предъявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Служба безопасности Украины ранее неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям власти РФ и российским общественным деятелям, однако это ни к чему не приводило.

Также СБУ сегодня сообщила, что с февраля 2022 года открыты уголовные дела в отношении 70 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе против 16 митрополитов.

Патриарх Кирилл удостоен президентской премии за вклад в укрепление единства нации

Патриарх Кирилл удостоен президентской премии за вклад в укрепление единства нации

Ранее Лайф сообщал, что Патриарх Кирилл 4 ноября, в День народного единства, представил подлинник чудотворной иконы Казанской Божией Матери XVI века, считавшейся утерянной более ста лет назад. Реликвию он представил в Успенском соборе Кремля. Перед образом молились ещё Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, возглавлявшие народное ополчение, которое разбило польскую армию под Москвой и полностью освободило столицу от интервентов.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Никонов
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