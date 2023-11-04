Обнаружен подлинник иконы Казанской Божией Матери, перед которой молились ещё Пожарский и Минин

"Это событие можно отнести к историческим событиям. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молились Пожарский и Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции. Этот образ является нашей национальной святыней", — сказал предстоятель РПЦ.

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых икон Русской православной церкви. Чудотворный лик явился в Казани в 1579 году. После пожара, уничтожившего часть города, десятилетней Матроне во сне явилась Богородица, велевшая откопать её икону на пепелище. В указанном месте, где была печь, на глубине около метра Матрона и нашла икону. День явления Казанской иконы — 8 июля 1579 года — ныне ежегодный общецерковный православный праздник. При этом в XIX веке не было полной ясности, где находился подлинник реликвии, но большинство авторов склонялось к тому, что он оставался в Казанском Богородицком монастыре. Однако в 1904 году икона была похищена.