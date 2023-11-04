Патриарх Кирилл удостоен президентской премии за вклад в укрепление единства нации

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен премии главы государства за вклад в укрепление единства российской нации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Уточняется, что предстоятелю РПЦ присудили премию по предложению Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Кроме того, ему присвоили почётное звание лауреата премии.

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Ранее Лайф писал о том, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии присвоения ему звания почётного профессора МПГУ высказал мнение о молодёжи, которая всеми силами пытается уехать из России. Он назвал кошмарными заявления молодых людей о желании покинуть страну.