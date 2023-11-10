"Выполняет заказ": Украинскую полицию обвинили в потворстве преступлениям против верующих
Адвокат Чекман: Полиция Украины содействует преступлениям против УПЦ
Представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обратятся в Государственное бюро расследований и к уполномоченному по правам человека из-за того, что полицейские отказываются расследовать уголовные дела, где потерпевшей стороной являются верующие УПЦ. Об этом в своём телеграм-канале заявил адвокат Никита Чекман, который представляет интересы Киево-Печерской лавры.
По его словам, на сегодняшний день стражи правопорядка должны были зарегистрировать уже более 20 уголовных дел по факту противоправных действий так называемых активистов против верующих УПЦ. По словам юриста, злоумышленники пытаются сорвать молебны, проходящие на территории Киево-Печерской лавры, а также оскорбляют прихожан.
"Сейчас полиция выполняет заказ и содействует проведению незаконных действий против нас, верных УПЦ. Наверное, полиция выполняет какое-то указание — не дать привлечь к ответственности так называемых активистов", — заявил Чекман, подчеркнув, что против священнослужителей УПЦ начинается преследование при малейшем подозрении в каких-либо деяниях.
Напомним, борьба с канонической Украинской православной церковью в последний год существенно обострилась, раскольники из Православной церкви Украины захватывают храмы УПЦ и преследуют её прихожан. В августе полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. А недавно вход в Киево-Печерскую лавру стал платным: попасть к святым мощам теперь можно по прайс-листу и только в рамках экскурсии. 19 октября в Верховной раде в первом чтении был принят законопроект, направленный на запрет УПЦ. По данным украинских СМИ, некоторые законотворцы проигнорировали голосование по этому документу — всего 72 депутата, которые попросту сделали вид, что отсутствуют на заседании.
Telegram / УПЦ