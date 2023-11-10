"Выполняет заказ": Украинскую полицию обвинили в потворстве преступлениям против верующих

Представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обратятся в Государственное бюро расследований и к уполномоченному по правам человека из-за того, что полицейские отказываются расследовать уголовные дела, где потерпевшей стороной являются верующие УПЦ. Об этом в своём телеграм-канале заявил адвокат Никита Чекман, который представляет интересы Киево-Печерской лавры.

По его словам, на сегодняшний день стражи правопорядка должны были зарегистрировать уже более 20 уголовных дел по факту противоправных действий так называемых активистов против верующих УПЦ. По словам юриста, злоумышленники пытаются сорвать молебны, проходящие на территории Киево-Печерской лавры, а также оскорбляют прихожан.