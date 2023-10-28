Маск задался одним вопросом после видео о гонениях священников на Украине

Основатель компании SpaceX и владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск прокомментировал выпуск американского журналиста Такера Карлсона о гонении на Украинскую православную церковь (УПЦ). Судя по реакции миллиардера, в происходящее в Незалежной он не поверил.

В ролике ведущий рассказывал о поддержке Киева со стороны Вашингтона. По его мнению, президент США Джо Байден совершает очередное преступление, финансируя Киев, который бросает священников в тюрьму.

"Священников сажают в тюрьму?" — задался вопросом Маск и поделился роликом на своей странице.