Маск задался одним вопросом после видео о гонениях священников на Украине
Основатель компании SpaceX и владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск прокомментировал выпуск американского журналиста Такера Карлсона о гонении на Украинскую православную церковь (УПЦ). Судя по реакции миллиардера, в происходящее в Незалежной он не поверил.
В ролике ведущий рассказывал о поддержке Киева со стороны Вашингтона. По его мнению, президент США Джо Байден совершает очередное преступление, финансируя Киев, который бросает священников в тюрьму.
"Священников сажают в тюрьму?" — задался вопросом Маск и поделился роликом на своей странице.
Напомним, борьба с канонической Украинской православной церковью в последние месяцы существенно обострилась, раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы УПЦ и преследуют её прихожан. В августе полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. А недавно вход в Киево-Печерскую лавру стал платным: попасть к святым мощам теперь можно по прайс-листу и только в рамках экскурсии.
Напомним, что в апреле настоятеля Киево-Печерской лавры Павла обязали отбывать домашний арест вдали от обители. Его обязали носить электронный браслет и весь срок ареста не посещать богослужения. СБУ подозревает священнослужителя в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Сам митрополит назвал обвинения Службы безопасности Украины сфабрикованными. Он убеждён, что киевские власти попросту хотят отстранить его от Киево-Печерской лавры. 9 августа священника освободили из-под стражи под залог $900 тысяч, а 13 августа Соломенский районный суд Киева на время досудебного расследования продлил митрополиту Павлу меру пресечения.
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