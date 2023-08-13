С наместника Киево-Печерской лавры взяли подписку о невыезде и обязали носить электронный браслет

Соломенский районный суд Киева на время досудебного расследования продлил меры пресечения, применённые к освобождённому после внесения залога наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. Об этом заявил адвокат митрополита Никита Чекман.

"Срок действия обязательств продлили в пределах срока досудебного расследования, но не более чем на два месяца", — приводит слова защитника портал "Суспiльне | Новини".

Чекман сообщил, что прокурор настаивал на том, чтобы Павлу запретили посещать лавру, но суд в этом отказал. Митрополита канонической УПЦ обязали носить электронный браслет, не уезжать из села Вороньков под Киевом, не уведомив следствие. Кроме того, он должен явиться для того, чтобы дать показания по первому требованию, и не общаться с людьми, проходящими по его делу в качестве свидетелей и потерпевших.