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14 августа, 18:18

Стало известно о деталях срочной операции наместника Киево-Печерской лавры на сердце

Операция на сердце митрополита Павла прошла нормально, он отходит от наркоза

<p>Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Фото © ТАСС / EPA / STEPAN FRANKO</p>

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Фото © ТАСС / EPA / STEPAN FRANKO

Операция на сердце наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в одной из клиник Киева прошла нормально, сейчас он приходит в себя после наркоза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компетентный источник.

"Операция прошла нормально, владыка отходит от наркоза", сказал собеседник агентства.

С наместника Киево-Печерской лавры взяли подписку о невыезде и обязали носить электронный браслет

С наместника Киево-Печерской лавры взяли подписку о невыезде и обязали носить электронный браслет

Ранее сегодня появилась информация о том, что наместника Киево-Печерской лавры потребовалось поместить в одну из киевских клиник кардиологического профиля, где ему сделали операцию. С апреля он находится под следствием на Украине. 9 августа священника освободили из-под стражи под залог $900 тысяч. А 13 августа Соломенский районный суд Киева на время досудебного расследования продлил митрополиту Павлу меру пресечения.

Юрий Лысенко
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