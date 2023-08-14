Стало известно о деталях срочной операции наместника Киево-Печерской лавры на сердце
Операция на сердце митрополита Павла прошла нормально, он отходит от наркоза
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Фото © ТАСС / EPA / STEPAN FRANKO
Операция на сердце наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в одной из клиник Киева прошла нормально, сейчас он приходит в себя после наркоза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компетентный источник.
"Операция прошла нормально, владыка отходит от наркоза", — сказал собеседник агентства.
Ранее сегодня появилась информация о том, что наместника Киево-Печерской лавры потребовалось поместить в одну из киевских клиник кардиологического профиля, где ему сделали операцию. С апреля он находится под следствием на Украине. 9 августа священника освободили из-под стражи под залог $900 тысяч. А 13 августа Соломенский районный суд Киева на время досудебного расследования продлил митрополиту Павлу меру пресечения.