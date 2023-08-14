Наместник Киево-Печерской лавры перенёс экстренную операцию
Адвокат Чекман: Митрополита Павла срочно доставили в кардиологическую клинику
Наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла потребовалось поместить в одну из киевских клиник кардиологического профиля, где ему сделали операцию. Об этом в личном телеграм-канале рассказал адвокат Павла Никита Чекман.
"Митрополит Павел сегодня был срочно доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева, его состояние потребовало оперативного вмешательства", — сообщил адвокат.
К слову, сегодня должно было рассматриваться ходатайство прокуратуры, которая требует вдвое увеличить залог для Павла. Ранее за выкуп митрополита заплатили 33 миллиона гривен, то есть более 900 тысяч долларов.
13 августа стало известно, что Соломенский районный суд Киева на время досудебного расследования продлил меры пресечения, применённые к освобождённому после внесения залога наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. Митрополита канонической УПЦ обязали носить электронный браслет и не уезжать из села Вороньков под Киевом, не уведомив следствие.
ТАСС / EPA / STEPAN FRANKO