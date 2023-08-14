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14 августа, 15:59

Наместник Киево-Печерской лавры перенёс экстренную операцию

Адвокат Чекман: Митрополита Павла срочно доставили в кардиологическую клинику

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла потребовалось поместить в одну из киевских клиник кардиологического профиля, где ему сделали операцию. Об этом в личном телеграм-канале рассказал адвокат Павла Никита Чекман.

"Митрополит Павел сегодня был срочно доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева, его состояние потребовало оперативного вмешательства", сообщил адвокат.

К слову, сегодня должно было рассматриваться ходатайство прокуратуры, которая требует вдвое увеличить залог для Павла. Ранее за выкуп митрополита заплатили 33 миллиона гривен, то есть более 900 тысяч долларов.

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"Заслуга прихожан": Наместника Киево-Печерской лавры Павла освободили под залог в $900 тысяч

13 августа стало известно, что Соломенский районный суд Киева на время досудебного расследования продлил меры пресечения, применённые к освобождённому после внесения залога наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. Митрополита канонической УПЦ обязали носить электронный браслет и не уезжать из села Вороньков под Киевом, не уведомив следствие.

Обложка ©

ТАСС / EPA / STEPAN FRANKO

Юрий Лысенко
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