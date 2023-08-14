Наместник Киево-Печерской лавры перенёс экстренную операцию

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла потребовалось поместить в одну из киевских клиник кардиологического профиля, где ему сделали операцию. Об этом в личном телеграм-канале рассказал адвокат Павла Никита Чекман.

"Митрополит Павел сегодня был срочно доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева, его состояние потребовало оперативного вмешательства", — сообщил адвокат.

К слову, сегодня должно было рассматриваться ходатайство прокуратуры, которая требует вдвое увеличить залог для Павла. Ранее за выкуп митрополита заплатили 33 миллиона гривен, то есть более 900 тысяч долларов.