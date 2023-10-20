Стало известно о "диверсии" 72 нардепов Рады с целью помешать запрету УПЦ

Пятая часть депутатов Верховной рады Украины проигнорировала голосование по законопроекту о запрете УПЦ. Для этого 72 "диверсанта" попросту сделали вид, что отсутствуют на заседании, сообщило местное издание "Обозреватель".

По данным журналистов, фактически парламентарии находились в зале, принимая другие законы. Но как только речь зашла о запрете "связанной с РФ религиозной организации", нардепы вытянули свои карточки для голосования, "исчезнув" из системы.