Стало известно о "диверсии" 72 нардепов Рады с целью помешать запрету УПЦ
СМИ: 72 депутата Рады сделали вид, что их нет на голосовании по запрету УПЦ
Пятая часть депутатов Верховной рады Украины проигнорировала голосование по законопроекту о запрете УПЦ. Для этого 72 "диверсанта" попросту сделали вид, что отсутствуют на заседании, сообщило местное издание "Обозреватель".
По данным журналистов, фактически парламентарии находились в зале, принимая другие законы. Но как только речь зашла о запрете "связанной с РФ религиозной организации", нардепы вытянули свои карточки для голосования, "исчезнув" из системы.
"Законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, проигнорировали 72 народных депутата (18%). Они находились в сессионном зале и голосовали за другие законы, однако при рассмотрении указанного документа сделали вид, что "отсутствуют", — сказано в материале.
Впрочем, несмотря на бойкот 72 депутатов, законопроект о запрете УПЦ был принят большинством голосов в первом чтении. Тем самым Верховная рада "расписалась в своём сатанизме", прокомментировал ситуацию религиовед Михаил Тюренков.
Flickr / Verkhovna Rada