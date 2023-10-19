На пытающейся запретить УПЦ Украине может появиться День благодарения Богу
В Верховную раду внесли законопроект об утверждении Дня благодарения Богу
Народный депутат от партии "За будущее" внёс в Верховную раду Украины законопроект об утверждении Дня благодарения Богу, соответствующий документ появился в базе парламента Незалежной. Отмечать новый праздник предлагается в последнее воскресенье сентября.
В документе говорится, что в этот день у граждан будет особый случай обратиться к Всевышнему с молитвой об очищении от грехов и духовном исцелении, а также поблагодарить его за благополучие, хорошие урожаи и попросить "о сохранении мира, единства и независимости" Украины.
А в августе в Верховной раде предложили утвердить другой День благодарения — копию любимого американцами праздника. По мнению народного депутата Георгия Мазурашу, автора инициативы, это призвано "поднимать благодарность на общенациональный уровень", что якобы поможет Украине встать на один уровень с высокоразвитыми странами.
ТАСС / EPA / OLEG PETRASYUK