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19 октября, 12:35

На пытающейся запретить УПЦ Украине может появиться День благодарения Богу

В Верховную раду внесли законопроект об утверждении Дня благодарения Богу

Народный депутат от партии "За будущее" внёс в Верховную раду Украины законопроект об утверждении Дня благодарения Богу, соответствующий документ появился в базе парламента Незалежной. Отмечать новый праздник предлагается в последнее воскресенье сентября.

В документе говорится, что в этот день у граждан будет особый случай обратиться к Всевышнему с молитвой об очищении от грехов и духовном исцелении, а также поблагодарить его за благополучие, хорошие урожаи и попросить "о сохранении мира, единства и независимости" Украины.

Рада приняла в I чтении законопроект, направленный на запрет УПЦ

Рада приняла в I чтении законопроект, направленный на запрет УПЦ

А в августе в Верховной раде предложили утвердить другой День благодарения — копию любимого американцами праздника. По мнению народного депутата Георгия Мазурашу, автора инициативы, это призвано "поднимать благодарность на общенациональный уровень", что якобы поможет Украине встать на один уровень с высокоразвитыми странами.

Обложка ©

ТАСС / EPA / OLEG PETRASYUK

Матвей Константинов
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