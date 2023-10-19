На пытающейся запретить УПЦ Украине может появиться День благодарения Богу

В документе говорится, что в этот день у граждан будет особый случай обратиться к Всевышнему с молитвой об очищении от грехов и духовном исцелении, а также поблагодарить его за благополучие, хорошие урожаи и попросить "о сохранении мира, единства и независимости" Украины.