Индюшки, трепещите!: На Украине собрались отмечать День благодарения, как в США

На Украине хотят утвердить новый праздник — День благодарения, который предлагается отмечать 22 октября. О законопроекте говорится на сайте Верховной рады.

Автором инициативы выступил депутат Георгий Мазурашу. Он считает, что "День индюшки" призван "поднимать благодарность на общенациональный уровень", что якобы поможет Украине встать на один уровень с высокоразвитыми странами. Парламентарий пояснил, что в этот день нужно будет благодарить всех, кто этого заслужил.