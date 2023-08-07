Индюшки, трепещите!: На Украине собрались отмечать День благодарения, как в США
Украинский депутат предложил праздновать День благодарения 22 октября
На Украине хотят утвердить новый праздник — День благодарения, который предлагается отмечать 22 октября. О законопроекте говорится на сайте Верховной рады.
Автором инициативы выступил депутат Георгий Мазурашу. Он считает, что "День индюшки" призван "поднимать благодарность на общенациональный уровень", что якобы поможет Украине встать на один уровень с высокоразвитыми странами. Парламентарий пояснил, что в этот день нужно будет благодарить всех, кто этого заслужил.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил перенос Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря. Этот день в стране официально становится нерабочим, а 7 января из перечня праздничных и выходных дней было исключено. Однако в УПЦ намерены придерживаться старых традиций.