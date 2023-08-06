"Иначе мы не сохранимся": Украинцам могут запретить выезд из страны после окончания конфликта

После окончания конфликта на Украине гражданам страны мужского пола необходимо минимум на три года запретить выезжать за границу. Так считает руководитель местного института будущего Вадим Денисенко. По его мнению, в противном случае украинцы "не сохранятся как нация".

"Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу ещё как минимум на три года. Иначе мы просто не сохранимся как нация", — написал Денисенко на своей странице в Facebook*.

В комментариях к публикации многие раскритиковали его позицию. Люди считают, что на украинцев и так давит множество ограничений, среди которых военная цензура, ограничения в перемещении и другое. Вместо этого граждане предложили создать условия для комфортной жизни после окончания конфликта.

Ранее Лайф писал о том, что депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о возможной масштабной мобилизации на Украине грядущей зимой. По его словам, затянувшееся контрнаступление ВСУ "нужно довести до ума и реализовать" и это потребует гораздо больших человеческих ресурсов, чем те, которые есть сейчас.