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29 июля, 11:06

"Гораздо хуже": В офисе Зеленского призвали украинцев готовиться к ещё более тяжёлой зиме

Советник офиса Зеленского Подоляк: Предстоящая зима для украинцев будет тяжелее

Предстоящая зима для украинцев и энергетической системы страны будет намного сложнее прошлогодней. Такое мнение в беседе с телеканалом "24" выразил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

"Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная полноценная система, работавшая уже десятки лет", — отметил он.

Подоляк считает, что населению важно иметь под рукой обогреватели и другое оборудование, которое поможет не замёрзнуть.

В ООН оценили состояние энергосистемы Украины

В ООН оценили состояние энергосистемы Украины

Ранее запасаться генераторами и пауэрбанками к зиме украинцев призвал директор Центра исследования энергетики Незалежной Александр Харченко. Он тоже признал, что прочность энергосистемы стала значительно ниже в сравнении с прошлыми годами.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Александр Кряжев

Никита Осипов
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