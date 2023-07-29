"Гораздо хуже": В офисе Зеленского призвали украинцев готовиться к ещё более тяжёлой зиме

Предстоящая зима для украинцев и энергетической системы страны будет намного сложнее прошлогодней. Такое мнение в беседе с телеканалом "24" выразил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

"Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная полноценная система, работавшая уже десятки лет", — отметил он.

Подоляк считает, что населению важно иметь под рукой обогреватели и другое оборудование, которое поможет не замёрзнуть.