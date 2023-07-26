Украинцам предрекли сложную зиму и посоветовали запасаться генераторами

Украинцев ждёт холодная и сложная зима, так как прочность энергосистемы стала значительно ниже в сравнении с прошлыми годами. Об этом сказал директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире телеканала "Еспрессо".

"Я бы советовал всем украинцам готовиться к тому, что следующая зима будет сложной. Такой же или даже более сложной, чем прошлая. Мы не можем предсказать, что будет происходить", — пояснил он.

Эксперт добавил, что на Украине много разбитого оборудования, которое невозможно восстановить к новому отопительному сезону. Кроме того, по его словам, не осталось комплектующих для ремонта подстанций и исчерпали себя запасы топлива. Харченко посоветовал населению Украины запасаться генераторами и пауэрбанками.