Украинцам предрекли сложную зиму и посоветовали запасаться генераторами
Эксперт Харченко призвал украинцев запасаться генераторами и пауэрбанками к зиме
Украинцев ждёт холодная и сложная зима, так как прочность энергосистемы стала значительно ниже в сравнении с прошлыми годами. Об этом сказал директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире телеканала "Еспрессо".
"Я бы советовал всем украинцам готовиться к тому, что следующая зима будет сложной. Такой же или даже более сложной, чем прошлая. Мы не можем предсказать, что будет происходить", — пояснил он.
Эксперт добавил, что на Украине много разбитого оборудования, которое невозможно восстановить к новому отопительному сезону. Кроме того, по его словам, не осталось комплектующих для ремонта подстанций и исчерпали себя запасы топлива. Харченко посоветовал населению Украины запасаться генераторами и пауэрбанками.
Ранее заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак заявил, что энергосистема Украины работает в чрезвычайном режиме, мощности по выработке энергии сократились в два раза по отношению к уровню 2022 года.
ТАСС / AP / Felipe Dana