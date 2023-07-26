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Регион
Опубликовано 26 июля 2023, 08:31
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Украинцам предрекли сложную зиму и посоветовали запасаться генераторами

Эксперт Харченко призвал украинцев запасаться генераторами и пауэрбанками к зиме

Украинцев ждёт холодная и сложная зима, так как прочность энергосистемы стала значительно ниже в сравнении с прошлыми годами. Об этом сказал директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире телеканала "Еспрессо".

"Я бы советовал всем украинцам готовиться к тому, что следующая зима будет сложной. Такой же или даже более сложной, чем прошлая. Мы не можем предсказать, что будет происходить", пояснил он.

Эксперт добавил, что на Украине много разбитого оборудования, которое невозможно восстановить к новому отопительному сезону. Кроме того, по его словам, не осталось комплектующих для ремонта подстанций и исчерпали себя запасы топлива. Харченко посоветовал населению Украины запасаться генераторами и пауэрбанками.

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Ранее заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак заявил, что энергосистема Украины работает в чрезвычайном режиме, мощности по выработке энергии сократились в два раза по отношению к уровню 2022 года.

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ТАСС / AP / Felipe Dana

Татьяна Миссуми
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