Эксперт посоветовал Зеленскому поздравлять украинцев с "отступающим Новым годом" Эксперт Суконкин считает, что Киев скоро не сможет платить зарплаты бюджетникам 29 декабря, 16:44 Getty Images / Carl Court

На Украине положение дел становится всё более удручающим, западные деньги заканчиваются, и киевские власти честно признаются, что не смогут покрыть всех расходов страны. Об этом сказал "Царьграду" военный эксперт и публицист Алексей Суконкин.

"Эти заявления высокопоставленных украинских лиц о том, что если не будет транша, то в январе уже нечем будет платить зарплату бюджетникам, госслужащим, понятно, что и военным тоже. Представьте, с каким настроением сейчас живёт Украина", — пояснил он.

По его словам, обещанные Вашингтоном 250 миллионов долларов в качестве военной помощи — это как капля в море. Тем более что украинские военнослужащие уже сами видят безысходность своей ситуации и всё чаще предпочитают сдаваться в плен российским войскам, не понимая, за что им продолжать битву. Суконкин добавил, что украинские расходы будут только расти, а перспективы — становиться всё более туманными.

"В ближайшем будущем мы увидим, как сейчас пошла такая шутка в народ, что Зеленский поздравит Украину с отступающим Новым годом. А для нас это будет наступающий", — подытожил собеседник издания.

Напомним, 28 декабря глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит киевскому режиму военную помощь на сумму 250 миллионов долларов. Данный пакет поддержки Украины включает в себя боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS и снаряды различного калибра для САУ. Однако в Раде признались, что такая помощь не повлияет на ситуацию на поле боя.

Авторы Татьяна Миссуми