Блинкен объявил о выделении Украине финального пакета военной помощи
Блинкен: Украина получит финальный пакет военной помощи на 250 млн долларов
Вашингтон выделит киевскому режиму военную помощь на сумму 250 миллионов долларов, заявил глава внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
Данный пакет военной помощи, который госсекретарь назвал "финальным", будет включать в себя боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров.
До этого агентство Reuters со ссылкой на Белый дом сообщало, что администрация США намерена выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 20 миллионов долларов. Блинкен об этом не упомянул.
О том, что Вашингтон в декабре объявит о последнем пакете военной помощи Украине, так как исчерпает возможные на это ресурсы, ранее сообщал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Без решения Конгресса о выделении дополнительных средств у США не останется доступных ресурсов на поддержку Киева, объяснил он.
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