Блинкен объявил о выделении Украине финального пакета военной помощи

Вашингтон выделит киевскому режиму военную помощь на сумму 250 миллионов долларов, заявил глава внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

Данный пакет военной помощи, который госсекретарь назвал "финальным", будет включать в себя боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров.

До этого агентство Reuters со ссылкой на Белый дом сообщало, что администрация США намерена выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 20 миллионов долларов. Блинкен об этом не упомянул.