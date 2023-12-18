Вашингтон в декабре объявит о последнем пакете военной помощи Украине, так как исчерпает возможные на это ресурсы. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Мы всё ещё планируем один пакет помощи Украине позднее в этом месяце", — сказал он на брифинге.

Без решения Конгресса о выделении дополнительных средств у США не останется доступных ресурсов на поддержку Киева, объяснил Кирби. Оставшиеся средства были направлены на восполнение того, что было отправлено Украине, подчеркнул чиновник. Он добавил, что президент Джо Байден готов пойти на компромисс с республиканцами об ужесточении контроля на южной границе, чтобы решить вопрос с дальнейшей помощью украинцам.