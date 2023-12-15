Эксперт объяснил, почему поездка Зеленского на поклон к Байдену обернулась провалом
Политолог Васильев: Поездка Зеленского в США вышла провальной
Несмотря на попытки Украины изменить позицию Конгресса США по вопросу финансирования поставок вооружений, Вашингтон вряд ли сможет оправдать ожидания Киева. Об этом в интервью "Царьграду" заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
По словам эксперта, тот факт, что американские сенаторы отложили свои рождественские каникулы, вероятно, говорит о намерении выделить деньги для Киева, однако проводимые на данный момент закулисные переговоры больше связаны с вопросами безопасности границ США. К слову, пока вопрос с миграционным кризисом не будет решён, Соединённые Штаты не смогут реализовать другие внешнеполитические решения, в том числе связанные с Украиной.
"Руководство Демократической фракции ведёт переговоры с республиканцами для того, чтобы достичь соглашения по границе, и это откроет возможность рассматривать вопрос уже об объёмах и сроках помощи Украине", — отметил Васильев.
При этом он считает, что вряд ли стороны смогут договориться до рождественских выходных, а даже если решение о границах примут к 18 декабря, меры по Украине одобрить не успеют. Далее потребуется составление законопроекта, а без палаты представителей это лишь половина от всей процедуры, добавил эксперт.
По мнению Васильева, Конгресс не сможет реализовать все меры по Украине, и даже если прогресс в закулисье Сената будет достигнут, конгрессмены не станут собираться в экстренном порядке. Таким образом, Киеву не видать нового пакета военной помощи до Нового года, а поездка Владимира Зеленского в США провалилась и не имела смысла. Всё это грозит серьёзными последствиями для Незалежной — очередным внутриполитическим кризисом в Вашингтоне, из-за которого Киев опять не дождётся денег.
Напомним, 12 декабря Владимир Зеленский посетил США. Он выступил перед членами верхней палаты американского парламента, после чего многие сенаторы заявили, что Зеленский не смог сказать им ничего нового о перспективах конфликта. Далее он встретился с президентом США Джо Байденом и, общаясь с журналистами в Белом доме, попытался соврать о ситуации на фронте, а также одним жестом намекнул на исход украинского конфликта.
ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS