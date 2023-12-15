Эксперт объяснил, почему поездка Зеленского на поклон к Байдену обернулась провалом

Несмотря на попытки Украины изменить позицию Конгресса США по вопросу финансирования поставок вооружений, Вашингтон вряд ли сможет оправдать ожидания Киева. Об этом в интервью "Царьграду" заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По словам эксперта, тот факт, что американские сенаторы отложили свои рождественские каникулы, вероятно, говорит о намерении выделить деньги для Киева, однако проводимые на данный момент закулисные переговоры больше связаны с вопросами безопасности границ США. К слову, пока вопрос с миграционным кризисом не будет решён, Соединённые Штаты не смогут реализовать другие внешнеполитические решения, в том числе связанные с Украиной.

"Руководство Демократической фракции ведёт переговоры с республиканцами для того, чтобы достичь соглашения по границе, и это откроет возможность рассматривать вопрос уже об объёмах и сроках помощи Украине", — отметил Васильев.

При этом он считает, что вряд ли стороны смогут договориться до рождественских выходных, а даже если решение о границах примут к 18 декабря, меры по Украине одобрить не успеют. Далее потребуется составление законопроекта, а без палаты представителей это лишь половина от всей процедуры, добавил эксперт.