Зеленский попытался нагло соврать о ситуации на фронте, но был разоблачён

Журналисты подловили Владимира Зеленского на лжи, когда тот заявил, что Россия с начала года "не заняла ни одного" населённого пункта в ходе проведения специальной военной операции.

"Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, — это то, что Россия не заняла ни одного посёлка, ни одного украинского посёлка в течение этого года", — сказал он в интервью Fox News.