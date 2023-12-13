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Регион
Опубликовано 13 декабря 2023, 05:56
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Зеленский попытался нагло соврать о ситуации на фронте, но был разоблачён

Зеленский солгал, что ВС России не заняли ни одного посёлка за 2023 год

Журналисты подловили Владимира Зеленского на лжи, когда тот заявил, что Россия с начала года "не заняла ни одного" населённого пункта в ходе проведения специальной военной операции.

"Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, — это то, что Россия не заняла ни одного посёлка, ни одного украинского посёлка в течение этого года", — сказал он в интервью Fox News.

При этом только в мае этого года российские войска освободили целый город — Артёмовск, бои за который продолжались 224 дня. Примечательно, что потерю Артёмовска признавал и сам Зеленский.

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Лайф уже рассказывал, как продвигается Российская армия на разных направлениях, в том числе на Артёмовском, подбираясь к Донбасскому кольцу обороны ВСУ. Ранее даже украинские генералы не раз сообщали о наступлении наших бойцов по всей линии фронта. В частности, например, в Запорожье продолжается операция "Мешок": подразделения ВС России "отгрызли ещё около километра, продвигаясь от Новофёдоровки на запад по трассе Н08".

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ТАСС / Zuma

Николь Вербер
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