Зеленский попытался нагло соврать о ситуации на фронте, но был разоблачён
Зеленский солгал, что ВС России не заняли ни одного посёлка за 2023 год
Журналисты подловили Владимира Зеленского на лжи, когда тот заявил, что Россия с начала года "не заняла ни одного" населённого пункта в ходе проведения специальной военной операции.
"Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, — это то, что Россия не заняла ни одного посёлка, ни одного украинского посёлка в течение этого года", — сказал он в интервью Fox News.
При этом только в мае этого года российские войска освободили целый город — Артёмовск, бои за который продолжались 224 дня. Примечательно, что потерю Артёмовска признавал и сам Зеленский.
Лайф уже рассказывал, как продвигается Российская армия на разных направлениях, в том числе на Артёмовском, подбираясь к Донбасскому кольцу обороны ВСУ. Ранее даже украинские генералы не раз сообщали о наступлении наших бойцов по всей линии фронта. В частности, например, в Запорожье продолжается операция "Мешок": подразделения ВС России "отгрызли ещё около километра, продвигаясь от Новофёдоровки на запад по трассе Н08".
ТАСС / Zuma