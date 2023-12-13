На каких направлениях в зоне СВО идёт продвижение Армии России — о чём молчат в новостях Куда идут российские штурмовики в Авдеевке, какие объекты военной инфраструктуры поражены в Харьковской области и что происходит в Запорожье — в сводке военкоров. 61954 61954 На каких направлениях идёт продвижение Армии России. Обложка © ТАСС / Александр Река

За обстрелы российской Белгородчины из танков украинские подразделения получили массированный артналёт со стороны ВС РФ. БПЛА "Герань" нанесли удары по Одесской и Николаевской, Черкасской областям, дроны фиксировали над Кировоградской областью. Под утро были поражены военные объекты на Харьковском и Николаевском направлениях. А огневая атака при помощи "Точки-У" на белгородское село была отбита.

Улица декабрьской Авдеевки. Фото © t.me / Шейх Тамир

Генерал ВСУ Александр Тарнавский, который отвечает за Юго-восточное направление, заявил, что российские войска наступают по всей линии фронта. Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский также подтвердил активные наступательные операции Российской армии.

Харьковская область

Российская армия продолжает наносить удары по военным объектам в Харьковской области, включая столицу региона. Ещё несколько суток назад были точечно поражены склады, казармы бывшего Харьковского лётного училища, несколько единиц техники. Кроме того, удары были нанесены по Чугуеву, где находится военный аэродром и производятся дроны-камикадзе. Военкор Александр Коц прокомментировал сообщения в украинских соцсетях о потерях 101-й бригады ВСУ, "накрытой" С-300.

— Объективный контроль в форме некролога подтверждает ювелирную работу наших ракетчиков по пункту дислокации 101-й отдельной бригады теробороны Закарпатья. Что она делала в Харьковской области, пусть теперь спрашивают родственники уничтоженных тероборонцев, — отмечает военный корреспондент Александр Коц.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке огня артиллерии нанесен удар по позициям 57-й механизированной бригады противника в районе населённого пункта Синьковка. ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", следует из отчёта Минобороны России.

Донецкая область — Авдеевка





Танки ВС РФ пробили украинскую оборону Авдеевки и в прорыв вошла русская пехота. Российские подразделения укрепляются в районе улицы Колосова. После взятия промзоны Ясиноватая-2 наши бойцы смогли установить контроль над СНТ "Виноградники", сообщают военкоры. Для пехоты расчищают дорогу авиация и артиллерия в западной части Первомайского.

Если российские штурмовики прорвутся в направлении микрорайона Химик, то наши войска разрежут группировку ВСУ в Авдеевке, сломав единую систему обороны Михаил Звинчук Военный эксперт

Запорожское направление — Работино

Работа на малых высотах фронтовых бомбардировщиков ВС РФ. Видео © t.me / Фронтовая птичка

За сутки отражены четыре атаки противника на участке Работино – Вербовое. Российские войска атакуют Работино, возвращая территории, уступленные летом ВСУ. Заняты несколько позиций украинской армии. Авиация при помощи ФАБ-500 уничтожает живую силу и технику врага в местах скопления.

— Операция "Мешок" продолжается на Запорожском направлении, и наши бойцы отгрызли ещё около километра, продвигаясь от Новофёдоровки на запад по трассе Н-08, — отмечает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

По его словам, ВС РФ не завязывают горловину, давая противнику отойти к Орехову, но вооружённые силы украинского режима остаются на позициях.

Авторы Дмитрий Шестопалов