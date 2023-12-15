Как Армия России продвигается в ДНР и Херсонской области Как Армия России освобождает Марьинку, выдавливает противника из Авдеевки, перемалывает элиту ВСУ в Крынках и к чему это приведёт — в сводках военкоров. 11348 11348 Как Армия России продвигается в ДНР и Херсонской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

ДНР: что происходит в Марьинке, Авдеевке и под Артёмовском

ВС РФ практически освободили Марьинку, за исключением остатка ВСУ на севере. Наши солдаты после захода в город смогли расширить зону контроля вокруг населённого пункта и занять новые позиции на Северском направлении. Идёт борьба за значимый укрепрайон ВСУ в Победе.

ВС РФ взяли Петровское (Степовое) на севере Авдеевки. Также не прекращаются бои за остатки СНТ "Виноградники" и край карьера. Наши военные закрепляются в самой Авдеевке.

На Артёмовском направлении продолжаются активные бои в районе сёл Андреевка и Клещеевка, которые после освобождения откроют дорогу до Курдюмовки и Часового Яра. Военкоры отмечают, что канал Северный Донец, находящийся рядом, оборудован как резервная линия обороны ВСУ. Это подтверждается спутниковыми снимками местности. Сейчас он является естественной преградой и дорогой для снабжения ВСУ вдоль линии фронта. Через него сделано не менее шести переходов, по которым перемещаются военнослужащие хунты. Если наши бойцы захватят этот перешеек в пять километров к западу от Клещеевки, он может стать для украинских подразделений огромной проблемой.

Канал Северный Донец оборудован как резервная линия обороны ВСУ. Фото © Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

В районе сёл Андреевка и Клещеевка сосредоточено не менее 12 различных соединений ВСУ, включая механизированные и штурмовые бригады: 93, 22 и 42-я ОМБр, 92-я и 5-я ОШБр, полицейская ОШБр "Лють", 3-я ОШБр (бывший "Азов"*), 1-я бригада аэромобильных сил, 80-я ОДШБр, 1-я бригада оперативного назначения НГУ, 5-я Слобожанская бригада НГУ, отдельный 214-й батальон OPFOR, приводят данные эксперты.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах Клещеевки и Кирова, сообщают в Минобороны России. Общие потери противника на этом участке составили до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Херсонское направление

ВСУ продолжают удерживать плацдарм в н.п. Крынки на левом берегу Днепра, перебрасывая группы 38-й ОБрМП и пытаясь расширить зону контроля, терпя поражение. Неслучайно президент России Владимир Путин упрекнул украинское руководство в уничтожении элитных подразделений ВСУ. Он напомнил, что в Крынках морская пехота противника попадает в огневой мешок и бросают туда личный состав только в политических целях. Там находилось около 80 военных ВСУ, а сейчас уже меньше.

Украина теряет в селе не просто военнослужащих, а элиту, штурмовые отряды, это глупо и безответственно со стороны Киева Владимир Путин Президент России

Военный эксперт Борис Рожин сообщает, что в районе Крынок сбит украинский военно-транспортный вертолёт. Многие паблики отмечают, что в сводках британской разведки проходит информация о "вновь сформированной 104-й гвардейской дивизии ВДВ" в начале декабря, которая понесла тяжёлые потери и не смогла выполнить поставленные задачи в ходе первого боя в Херсонской области.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Дмитрий Шестопалов