На каких направлениях ВСУ терпят поражение и как реагирует ЕС Как развиваются боевые действия в самых горячих точках СВО и как ВСУ сдают позиции — в материале Лайфа. 18977 18977 На каких направлениях ВСУ терпят поражение и как реагирует ЕС. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Противник продолжает обстреливать Белгород и его окрестности. В ответ со стороны Армии России по центрам военной инфраструктуры и источникам энергии только в Харьков было отправлено не менее пяти ракет, ещё одна цель была поражена в области. А утром были зафиксированы прилёты в Павлограде, Харькове, Киеве и ряде других городов Украины. С 3 по 8 декабря ВС РФ нанесли 30 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ, поражены пункты размещения иностранных наёмников, отмечается в сводках Минобороны России.

Что происходит в Донецкой области

Российские войска продолжают отвоёвывать территории, которые захватили ВСУ во время ротации ЧВК "Вагнер". На Соледарском направлении ВС РФ атакуют сразу на трёх участках, отмечают военкоры. На южном фланге Бахмута российские военные овладели тактически важной высотой на севере от Клещеевки — 235,7. К северо-западу наши десантники продолжают боевые действия со стороны Верховского водохранилища. По некоторой информации, садовый центр "Вальяновский питомник" взят. Там был оборудован мощный укрепрайон ВСУ. На севере от Соледара удалось вклиниться в оборону железнодорожной линии к востоку от села Весёлого.

На северном фланге ВС РФ удалось выйти на восточную окраину Богдановки, передовые подразделения находятся в 100 метрах от первых домов. Параллельно с юго-западной окраины Дубово-Василевки развивается наступление в направлении Григоровки и на северо-запад к Орехово-Василевке. ВС РФ ведут бои за балку Кудлина, которая отделяет российские войска от близлежащего населённого пункта Борис Рожин Военный эксперт

По словам военного эксперта Бориса Рожина, для наступления на Часов Яр могут быть рассмотрены варианты выхода со стороны Богдановки и Григоровки, за которые только предстоит начать бои. После этого на северной окраине Часова Яра нашим бойцам нужно будет зачистить рудник и карьер. Ещё один сценарий наступления — со стороны Красного — развивать будет тяжелее, так как придётся идти через низину.

Что происходит в Херсонской области

Левобережье Днепра каждый день собирает жертвы "мясных штурмов" ВСУ. За сутки при попытке форсировать реку были уничтожены 15 лодок противника. ВСУ активно ведут разведку с дронов и занимаются минированием местности, что слабо вяжется с планами на расширение "плацдарма". Попытки выхода в сторону северной окраины леса близ Крынок противник оставил, уйдя в глухую оборону. По позициям противника работают артиллерия и ВКС, по местам высадки постоянно работают наши FPV, отмечают военкоры.

За сутки при попытке форсировать реку были уничтожены 15 лодок противника. Фото © ТАСС / AP / Francisco Seco

Европа не хочет финансировать Украину

Военная помощь Вашингтона отложена на неопределённый срок. По прогнозам экспертов, Киев накануне выборов президента США может её так и не получить. Если в Америке практически поставили крест на финансировании Украины, а глава Белого дома готовится к импичменту, который "похоронит" его предвыборную кампанию, то страны Евросоюза пытаются скинуть с себя ярмо дотирования Киева. Заявлять об этом не боятся новые европейские политики, пришедшие к власти на фоне недовольства своего населения, которое против накачки оружием фашистского режима Украины.

Так, на вопрос телеведущей немецкого канала о том, что будет с Украиной после окончания военной помощи США, ведущий военный эксперт, профессор Бундесвера Карло Масала ответил, что Европе придётся решить, заполнять ли этот пробел. Ведь боеприпасы, например, которые, возможно, поставляли бы США, не могут быть заменены европейцами.

А тему, о которой не принято говорить в Евросоюзе, поднял премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что санкции против России не работают. По его мнению, ограничительные меры привели к тому, что Россия стала самостоятельной в тех отраслях, в которых до этого не была. А вот страны ЕС в итоге просто навредили себе.

Авторы Андреас Лапенков