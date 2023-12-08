На каких направлениях ВСУ не могут сдержать продвижение Армии России Что происходит сейчас в самых горячих точках СВО, на каких направлениях Армия России вяжет огненные мешки и использует приём клещей — в материале Лайфа. 85860 85860 На каких направлениях ВСУ не могут сдержать продвижение Армии России. Обложка © Getty Images / Andre Luis Alves / Anadolu

Продвижение Армии России по ряду направлений заставляет Киев включать режим террора на территории России, отправляя убийц на охоту за свидетелями своих преступлений. Именно так восприняты во всём мире среди независимых экспертов очередные убийства — бывшего нардепа Украины Илья Кивы и депутата из Луганска Олега Попова. ВСУ находятся в сложном положении, они не могут больше скрывать ни своих огромных потерь, ни нехватки вооружения, ни продвижения наших бойцов.

Что происходит в ДНР

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Только за текущие сутки, по сообщению военкоров, на Артёмовском направлении 106-я дивизия ВДВ России продвинулась на два километра вперёд, взяв 10 опорных пунктов у села Весёлое. А у Клещеевки наши подразделения приблизились к опорнику на высоте, который откроет контроль для ВС РФ над поселением и дорогой на Часовый Яр. Дальнейшее продвижение будет вести к Краматорску. Несмотря на предпринимаемые командованием ВСУ попытки, полностью сдержать натиск ВС РФ не удаётся.

Российские войска медленно продвигаются от Верховского водохранилища к Богдановке и к западу от села Артёмовское (Хромово). Садовый центр "Вальяновский питомник", в котором продолжаются бои, зажат в "клещи", впереди село Красное, оно же Ивановское, за ним — Часов Яр. Это продвижение существенно ухудшает позиции противника возле Клещеевки, так как наши бойцы взяли важную высоту на севере посёлка. Теперь ВС РФ контролируют подступы к Клещеевке и могут на равных вести артиллерийские дуэли с противником Михаил Онуфриенко Военный эксперт

Также боевые действия активно ведутся на Авдеевском направлении, где Россия владеет инициативой в районе коксохимического завода. На юге наши войска закрепились в промзоне, идут позиционные бои. Поступает информация о переброске всё новых подразделений ВСУ в Авдеевский мешок, комментируют военкоры. Продолжается подавление укрепрайонов противника и на Угледарском направлении, здесь работает авиация, применяя авиационные бомбы ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Известно, что такие снаряды способны проникать в землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона.

Крупнокалиберные ФАБ-1500. Фото © Минобороны России

Харьковская область

На Купянском направлении в Синьковке ВС России продавливают оборону противника, заставляя ВСУ готовить новую линию обороны за пределами населённого пункта, в Петропавловке. То есть действия врага подразумевают сценарий, когда ВСУ придётся оставить Синьковку.

— Синьковка — стратегический укрепрайон для ВСУ. Сейчас противник держится за западные и центральные части села, а наши закрепляются на северных окраинах — там идут уличные бои. Противник пытается перебрасывать на это направление серьёзное подкрепление, — объясняет Михаил Онуфриенко.

Противник понимает, что если наши войска будут штурмовать Синьковку, а затем Ивановку и Загоруйковку, то следующей задачей российских войск станет село Петропавловка.

После Петропавловки перед российскими бойцами откроются ворота в восточную часть Купянска. Чтобы остановить нас, ВСУ перебрасывают подразделения со Сватовского участка Михаил Зинчук Военный эксперт

Грозит ли Киеву дефолт и развал фронта

На Украине ещё не закончилось оружие, и глупо надеяться, что в ближайшее время Запад не найдёт ресурсов на поддержание боевых действий ВСУ. Для этого у США есть Европа.

Президент Джо Байден запросил дополнительный бюджет в размере 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард долларов предназначен для Украины, а остальная часть — для Израиля и других стран. Но начиная с осени Конгресс дважды исключал новую помощь Украине.

Эта задержка открывает перед партиями другие приоритеты, на кону — предвыборная гонка. Если до конца декабря согласие не будет достигнуто, выделение новой помощи Киеву может быть отложено до выборов в ноябре 2024 года. А если победу за пост президента одержит Дональд Трамп, то финансирование Украины может закончиться.

Новые требования Киева

На прошлой неделе главком ВСУ Валерий Залужный потребовал у Пентагона 17 млн снарядов и оружия на $400 млрд в ходе неафишируемой встречи. Но информация об этом была слита со стороны офиса Зеленского. На днях в Вашингтоне состоялась ещё одна закрытая конференция при участии правительственных американских и украинских чиновников и представителей ВПК. В список новых требований Киева вошли истребители F-18 Hornet, вертолёты Apache и Blackhawk, транспортные самолёты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, БПЛА General Atomics, системы противоракетной обороны THAAD. Это помимо американских танков, гаубиц, самолётов F-16, ракет ATACMS большей дальности.

Вертолёт UH-60 Black Hawk, который вошёл в список новых требований Киева. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Тотальная мобилизация на Украине

Мобилизация давно уже добралась до западных частей Украины. Но требование являться на фронт гражданам от 17 до 70 лет повергло жителей Львовской области в шок. Здесь ведётся подготовка к мобилизации студентов. Собирается персональная информация в интересах ТЦК для последующей обработки. Наравне с подсчётом студентов активизируется информационная кампания, направленная на мобилизацию женщин.

Авторы Дмитрий Шестопалов