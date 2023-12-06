Как российские бойцы загнали ВСУ в капкан и подрезают фланги украинской "Хортице" Как продвигается Армия России на Артёмовском направлении, подбираясь к Донбасскому кольцу обороны ВСУ и почему разрушаются планы украинских подразделений. 16653 16653 Российская армия заняла Бахмутские дачи на западных окраинах Артёмовска. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Что происходит на Артёмовском направлении

Российская армия заняла Бахмутские дачи на западных окраинах Артёмовска, заставив украинские формирования отступить. Капкан захлопнулся: за текущие сутки отряды добровольческо-штурмового корпуса перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ на артёмовско-соледарском участке, сообщил представитель корпуса, помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов.

Четыре штурмовые группы сейчас работают по этой трассе в районе Артёмовского. Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артёмовская группировка ВСУ. Украинские войска, которые были в Артёмовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем Алексей Селиванов Представитель добровольческо-штурмового корпуса

Накануне Армия России освободила село Артёмовское, расположенное к западу от Артёмовска. В 2016 году украинские власти переименовали его в Хромово. В Минобороны РФ заявили, что взятие Артёмовского шло при помощи авиации и дронов. Бойцы подразделений ВДВ из состава группировки войск "Южная" вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника.

В результате контрбатарейной борьбы были подавлены огневые позиции артиллерии противника и уничтожены пункты управления. Затем штурмовая авиация нанесла удар по укреплённым позициям и фортификационным сооружениям. Российские военные получили возможность держать под огневым контролем северный фланг линии фронта в этом районе.

Минобороны опубликовало кадры штурма населённого пункта Артёмовское, полностью освобождённого подразделениями ВДВ. Видео © t.me / СОЛОВЬЁВ

Сообщается о серьёзных потерях ВСУ и деморализации личного состава, жалующегося на отсутствие подкреплений и ротации. Российское командование прочно завладело инициативой к северо-западу и западу от Артёмовска, что вылилось в ряд тактических успехов.

Сейчас наступательные действия ВС РФ ведутся западнее Артёмовска в направлении Хромово – Ивановское, отмечают военные эксперты. Продолжаются бои к северу от села Клещеевка, которое находится в серой зоне.

Карта боевых действий на Артёмовском направлении

Карта боевых действий в зоне СВО Карта боевых действий в зоне СВО

Задачи Армии России на этом направлении

План оперативно-стратегической группы "Хортица" ВСУ, которая руководит боевыми действиями в Донецкой, Луганской и Запорожской областях, по "обходу Бахмута с юга" сыпется на глазах, отмечают военные эксперты. Вероятно, может быть реализован замысел выхода во фланг и тыл группировки противника, ведущей боевые действия южнее Артёмовска.

Артёмовское направление на карте ДНР. Инфографика © LIFE

Десантники уже сумели выбить передовые подразделения ВСУ севернее села Богдановка с одного взводного опорного пункта и двух позиций, а также сразу с шести позиций к северу от Артёмовского (Хромово). Среди задач, поставленных перед нашей группировкой, может быть прорыв в тактическую глубину обороны украинских войск в направлении Часова Яра для того, чтобы спровоцировать угрозу с севера, которая находится в районе Ивановского и Клещеевки.

Коптер заснял пролёт пары Су-25 во время боевой работы на Артёмовском направлении. Видео © t.me / ЧВК

Освобождение пригородов Артёмовска позволяет выйти к другим населённым пунктам так называемого Донбасского кольца обороны ВСУ и завершить освобождение Донецкой Народной Республики Юрий Кнутов Военный эксперт

Сейчас инициатива принадлежит ВС РФ. Противник при этом стягивает резервы с других участков, перебрасывает не только личный состав, но и технику и артиллерию, боеприпасы, снаряды. На целом ряде направлений интенсивность обстрелов со стороны ВСУ значительно сократилась. Главное преимущество, которое мы здесь имеем, — это действия нашей авиации, которая при помощи ФАБ разного калибра с управляемым модулем планирования и коррекции разбирает украинские укрепления и создаёт условия для продвижения наших войск вперёд, напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

Авторы Дмитрий Шестопалов