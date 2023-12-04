"Демотивирует главкома": На Украине раскрыли, как Зеленский общается с ВСУ в обход Залужного
"Украинская правда": Зеленский общается с офицерами ВСУ в обход Залужного
Владимир Зеленский поддерживает связь с рядом командующих Вооружённых сил Украины, минуя главкома Валерия Залужного, тем самым мешая ему руководить войсками. Как пишет "Украинская правда", Зеленский по-прежнему общается с командующим Сухопутными войсками Украины Александром Сырским и руководителем Воздушных сил Николаем Олещуком.
"Есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: "хорошие", которыми командует Сырский, и "плохие", которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и мешает командовать всей армией", — отмечает источник из близкого окружения Залужного.
Издание сообщает, что Залужному приходится узнавать о каких-либо решениях от подчинённых. Напряжение в отношениях с Зеленским у него усилилось после старта контрнаступления ВСУ на юге. При этом Офис президента Украины постоянно заказывает проведение социсследований, чтобы наблюдать за политическими настроениями граждан, и в них рейтинг Залужного со временем лишь растёт.
Как сообщал Лайф, на Украине вовсю кипит политическая борьба между Валерием Залужным и Владимиром Зеленским. Всё началось с интервью главкома ВСУ, в котором тот вскрыл правду о тупиковости положения дел на фронте. С этим не согласился Зеленский, который сразу объявил планы наступления на текущий и следующий годы, а затем даже призвал Залужного бросить политику. А некоторые члены партии "Слуга народа" и вовсе начали требовать отставки главкома. В то же время, по данным украинских СМИ, Зеленский боится проводить выборы на Украине из-за конкуренции со стороны Залужного. Ранее в офисе Зеленского признали, что дни Залужного на посту главкома ВСУ могут быть сочтены.