"Демотивирует главкома": На Украине раскрыли, как Зеленский общается с ВСУ в обход Залужного

Владимир Зеленский поддерживает связь с рядом командующих Вооружённых сил Украины, минуя главкома Валерия Залужного, тем самым мешая ему руководить войсками. Как пишет "Украинская правда", Зеленский по-прежнему общается с командующим Сухопутными войсками Украины Александром Сырским и руководителем Воздушных сил Николаем Олещуком.

"Есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: "хорошие", которыми командует Сырский, и "плохие", которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и мешает командовать всей армией", — отмечает источник из близкого окружения Залужного.

Издание сообщает, что Залужному приходится узнавать о каких-либо решениях от подчинённых. Напряжение в отношениях с Зеленским у него усилилось после старта контрнаступления ВСУ на юге. При этом Офис президента Украины постоянно заказывает проведение социсследований, чтобы наблюдать за политическими настроениями граждан, и в них рейтинг Залужного со временем лишь растёт.