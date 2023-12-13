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Опубликовано 12 декабря 2023, 22:52
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Зеленский одним жестом намекнул на исход украинского конфликта

Bloomberg: Зеленский пожал плечами в ответ на вопрос о шансах Украины на победу

Вопрос о способности Украины победить в конфликте без помощи США застал Владимира Зеленского врасплох. Вместо внятного ответа политик предпочёл лишь пожать плечами. Об этом написала журналистка Bloomberg, которая присутствовала на встрече иностранного гостя с Джо Байденом в Овальном кабинете.

"Я спросила Зеленского, сможет ли он победить [в конфликте] против России без большей помощи США. Он ответил без слов, слегка пожав плечами", — рассказала корреспондентка агентства.

Помочь растерянному политику решил американский лидер. Байден призвал собеседника не терять надежду, а также вновь призвал Конгресс США поддержать Белый дом в вопросе дальнейшего финансирования Киева.

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Ранее поездку Зеленского в США разнесли американские сенаторы. Так, республиканец Джей Ди Вэнс назвал визит политика "позорным фарсом".

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Flickr / President of Ukraine

Илья Пушкарев
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