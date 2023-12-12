"Позорный фарс": В США "тепло" встретили попрошайку Зеленского

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс назвал "позорным фарсом" визит Владимира Зеленского в США.

"Нам предстоит пройти <…> очень недостойный процесс, когда Зеленский приедет и потребует, чтобы Вы, американский налогоплательщик, отдали ему ещё 61 миллиард долларов", — заявил он в эфире Fox News.

По его мнению, рабочая поездка Зеленского — это нелепость, которая задумана лишь для того, чтобы оказать давление на республиканцев. Тем не менее конгрессмен призвал не выписывать "ещё один карт-бланш" тому, кто пытается строить из себя достойную восхищения фигуру, которая якобы защищает свою страну.