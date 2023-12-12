"Позорный фарс": В США "тепло" встретили попрошайку Зеленского
Сенатор Вэнс назвал визит Зеленского в США "позорным фарсом"
Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс назвал "позорным фарсом" визит Владимира Зеленского в США.
"Нам предстоит пройти <…> очень недостойный процесс, когда Зеленский приедет и потребует, чтобы Вы, американский налогоплательщик, отдали ему ещё 61 миллиард долларов", — заявил он в эфире Fox News.
По его мнению, рабочая поездка Зеленского — это нелепость, которая задумана лишь для того, чтобы оказать давление на республиканцев. Тем не менее конгрессмен призвал не выписывать "ещё один карт-бланш" тому, кто пытается строить из себя достойную восхищения фигуру, которая якобы защищает свою страну.
"Итак, он приезжает в Соединённые Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Я считаю, что это позорно. Я уже почти год в сенате. Это самый позорный фарс, который я видел за год здесь", — указал сенатор.
Как уже рассказывал Лайф, президент США Джо Байден пригласил Зеленского посетить его резиденцию в Вашингтоне для обсуждения поддержки Киева. В ходе визита он также вновь выступит перед Сенатом Конгресса. По мнению СМИ, Белый дом хочет, чтобы визит Зеленского вернул Украину на первые полосы. Подробнее о том, почему поездка была организована в спешке, какие он цели преследует и чего не расскажут в новостях после встречи с Байденом, — в нашем материале.
ТАСС / Zuma