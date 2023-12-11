Белый дом хочет, чтобы визит Зеленского в США вернул интерес к Украине

Вашингтон планирует, что с приездом Владимира Зеленского в США газеты снова будут пестреть заголовками на тему поддержки Украины, сообщает Politico.

"Визит Зеленского в Вашингтон может сделать это снова (вернуть тему конфликта на первые полосы. — Прим. Лайфа), одновременно оказав давление на Республиканскую партию США", — говорится в материале.

Кроме того, это может стать причиной выступлений основных республиканцев против властей и членов партии, которые не горят желанием оказывать Киеву помощь. Несмотря на это, по словам американских чиновников, большинство республиканцев всё также готовы поддерживать Украину и поездка Зеленского в США может "возобновить" этот импульс.