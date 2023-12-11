Белый дом хочет, чтобы визит Зеленского в США вернул интерес к Украине
Politico: США хотят, чтобы визит Зеленского вернул Украину на первые полосы
Вашингтон планирует, что с приездом Владимира Зеленского в США газеты снова будут пестреть заголовками на тему поддержки Украины, сообщает Politico.
"Визит Зеленского в Вашингтон может сделать это снова (вернуть тему конфликта на первые полосы. — Прим. Лайфа), одновременно оказав давление на Республиканскую партию США", — говорится в материале.
Кроме того, это может стать причиной выступлений основных республиканцев против властей и членов партии, которые не горят желанием оказывать Киеву помощь. Несмотря на это, по словам американских чиновников, большинство республиканцев всё также готовы поддерживать Украину и поездка Зеленского в США может "возобновить" этот импульс.
"Каждый раз, когда он (Зеленский. — Прим. Лайфа) приезжает сюда, это возможность попасть на первые полосы новостей, напомнить людям о том, <...> что происходит на Украине и почему это всё ещё важно для американского народа", — заявил ещё один представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным.
Напомним, ранее американский президент Джо Байден пригласил Зеленского посетить его резиденцию в Вашингтоне для обсуждения поддержки Киева. Мероприятие запланировано на вторник, 12 декабря. Также в ходе визита в США Зеленский вновь выступит перед Сенатом Конгресса. При этом неизвестно, как он себя поведёт, ведь ранее политик струсил, поняв, что большинство настроено прекратить оказывать помощь Украине.
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