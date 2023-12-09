Страх отказа в поддержке вынудил Зеленского отменить речь в Конгрессе, пишут СМИ
Globe and Mail: Зеленский побоялся выступать перед американским Конгрессом
Владимир Зеленский струсил выступать перед американским Конгрессом, так как понял, что большинство настроено прекратить оказывать поддержку Киеву. Об этом сообщает канадское издание Globe and Mail, ссылаясь на анонимный источник с Украины.
"Зеленский отменил своё выступление, потому что, как он понял, члены-республиканцы уже решили голосовать против более широкого запроса Белого дома на дополнительную помощь <…> и Зеленский не хотел, чтобы казалось, что его речь не произвела должного впечатления", — указано в публикации.
Авторы статьи полагают, что этот инцидент демонстрирует достижение нового пика напряжённости в Киеве. По их словам, на данный момент наблюдается угасание надежд на скорое прекращение военного конфликта. Тем более что контрнаступление не принесло ВСУ ожидаемого прорыва, тогда как российские войска перехватили инициативу по всей линии фронта.
Напомним, вчера лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский отказался от речи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга. Политик в последний момент отменил сеанс видеосвязи.
t.me / Zelenskiy / Official