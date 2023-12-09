Страх отказа в поддержке вынудил Зеленского отменить речь в Конгрессе, пишут СМИ

Владимир Зеленский струсил выступать перед американским Конгрессом, так как понял, что большинство настроено прекратить оказывать поддержку Киеву. Об этом сообщает канадское издание Globe and Mail, ссылаясь на анонимный источник с Украины.

"Зеленский отменил своё выступление, потому что, как он понял, члены-республиканцы уже решили голосовать против более широкого запроса Белого дома на дополнительную помощь <…> и Зеленский не хотел, чтобы казалось, что его речь не произвела должного впечатления", — указано в публикации.