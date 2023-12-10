Полномочия Владимира Зеленского сомнительны, а у власти на Украине находятся одни "закоренелые преступники". Таким мнением поделился бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

"Я знаю, что до того, как прийти к власти, он выступал <…> как комик, свободно говорящий по-русски. Я понятия не имею, каковы полномочия Зеленского, но знаю, каковы полномочия остальных", — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Уилкерсон обратил внимание на то, что большую часть денег, которые Запад отправил Киеву, уже разворовали украинские чиновники. В заключение он выразил сожаление из-за гибели большого количества невинных людей по вине этого коррумпированного режима.