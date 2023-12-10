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10 декабря, 10:30

"Свободно говорящий по-русски комик": В США засомневались в полномочиях Зеленского

Полковник Уилкерсон назвал полномочия Зеленского сомнительными

Полномочия Владимира Зеленского сомнительны, а у власти на Украине находятся одни "закоренелые преступники". Таким мнением поделился бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

"Я знаю, что до того, как прийти к власти, он выступал <…> как комик, свободно говорящий по-русски. Я понятия не имею, каковы полномочия Зеленского, но знаю, каковы полномочия остальных", — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Уилкерсон обратил внимание на то, что большую часть денег, которые Запад отправил Киеву, уже разворовали украинские чиновники. В заключение он выразил сожаление из-за гибели большого количества невинных людей по вине этого коррумпированного режима.

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Ранее Лайф сообщал, что в Британии предрекли Зеленскому незавидное будущее. По мнению читателей Daily Mail, ошибка Зеленского заключается в том, что тот уверен в бесконечной поддержке со стороны Запада, благодаря которой ему удастся затянуть конфликт на долгие годы, чтобы остаться у власти. Однако так называемые союзники Украины уже "сыты по горло её постоянным попрошайничеством".

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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