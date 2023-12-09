"Брендовые бутики заждались": Захарова высмеяла призыв жены Зеленского к Западу

"А то брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов с Украины", — высмеяла Захарова слова Зеленской.

К слову, ранее разразился скандал из-за похода жены Зеленского по дорогим бутикам. Недавно она устроила шопинг в Нью-Йорке, где спустила более 1,1 миллиона долларов на украшения Cartier.