"Брендовые бутики заждались": Захарова высмеяла призыв жены Зеленского к Западу
Захарова напомнила о брендовых бутиках после просьбы жены Зеленского к Западу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала в телеграм-канале высказывания супруги Владимира Зеленского Елены. Ранее та призвала Запад не прекращать помогать Украине, так как для её страны "это вопрос жизни".
"А то брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов с Украины", — высмеяла Захарова слова Зеленской.
К слову, ранее разразился скандал из-за похода жены Зеленского по дорогим бутикам. Недавно она устроила шопинг в Нью-Йорке, где спустила более 1,1 миллиона долларов на украшения Cartier.
VK / МИД России