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9 декабря, 15:03

"Брендовые бутики заждались": Захарова высмеяла призыв жены Зеленского к Западу

Захарова напомнила о брендовых бутиках после просьбы жены Зеленского к Западу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала в телеграм-канале высказывания супруги Владимира Зеленского Елены. Ранее та призвала Запад не прекращать помогать Украине, так как для её страны "это вопрос жизни".

"А то брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов с Украины", — высмеяла Захарова слова Зеленской.

К слову, ранее разразился скандал из-за похода жены Зеленского по дорогим бутикам. Недавно она устроила шопинг в Нью-Йорке, где спустила более 1,1 миллиона долларов на украшения Cartier.

В США не хотят помогать Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала ВСУ

В США не хотят помогать Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала ВСУ

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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