"Это вопрос жизни": Жена Зеленского обратилась к Западу с отчаянным призывом
Елена Зеленская попросила Запад не прекращать помогать Украине
Супруга Владимира Зеленского Елена попросила Запад не прекращать помогать Украине. Она подчеркнула, что снижение поставок вооружения может оказаться смертельным для её страны.
"Нам очень нужна помощь. Говоря простыми словами, мы не можем устать от этой ситуации, потому что, если мы устанем, мы умрём. А если мир устанет, они просто дадут нам умереть", — сказала жена Зеленского в интервью телеканалу Би-би-си.
По её словам, киевским властям "очень больно видеть признаки того, что страстное желание Запада помочь может угаснуть". А для украинцев "это вопрос жизни", резюмировала Зеленская.
Ранее Лайф сообщал, что запрос президента США Джо Байдена о выделении денег для Украины и Израиля оказался под угрозой отклонения. Всему виной споры в Конгрессе по поводу целесообразности такого расходования финансов на фоне нарастающих трудностей внутри страны, в частности проблем с мигрантами. Секретный брифинг о помощи Киеву, состоявшийся на днях в Конгрессе, закончился скандалом, и республиканцы попросту покинули совещание. В итоге Сенат заблокировал вынесение на голосование законопроекта. А в Белом доме призвали Киев не надеяться на новую помощь от Вашингтона.