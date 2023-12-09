"Это вопрос жизни": Жена Зеленского обратилась к Западу с отчаянным призывом

Супруга Владимира Зеленского Елена попросила Запад не прекращать помогать Украине. Она подчеркнула, что снижение поставок вооружения может оказаться смертельным для её страны.

"Нам очень нужна помощь. Говоря простыми словами, мы не можем устать от этой ситуации, потому что, если мы устанем, мы умрём. А если мир устанет, они просто дадут нам умереть", — сказала жена Зеленского в интервью телеканалу Би-би-си.