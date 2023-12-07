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7 декабря, 19:26

Белый дом призвал Киев не надеяться на новую помощь от США

Белый дом: США не могут обещать Украине новую помощь из-за разногласий Конгресса

Вашингтон не может обещать Киеву оказание дальнейшей помощи из-за разногласий в Конгрессе по этому вопросу. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не в состоянии дать это обещание Украине, принимая во внимание то, как обстоят дела на [Капитолийском] холме", — сказал он на брифинге.

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Напомним, законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошёл процедурное голосование в Сенате США. Президент страны Джо Байден до этого решения называл прекращение поддержки Киева Соединёнными Штатами абсолютным сумасшествием.

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Unspalsh / Suzy Brooks

Артур Лапсаков
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