Белый дом призвал Киев не надеяться на новую помощь от США
Белый дом: США не могут обещать Украине новую помощь из-за разногласий Конгресса
Вашингтон не может обещать Киеву оказание дальнейшей помощи из-за разногласий в Конгрессе по этому вопросу. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы не в состоянии дать это обещание Украине, принимая во внимание то, как обстоят дела на [Капитолийском] холме", — сказал он на брифинге.
Напомним, законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошёл процедурное голосование в Сенате США. Президент страны Джо Байден до этого решения называл прекращение поддержки Киева Соединёнными Штатами абсолютным сумасшествием.
Unspalsh / Suzy Brooks