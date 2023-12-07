Белый дом призвал Киев не надеяться на новую помощь от США

Вашингтон не может обещать Киеву оказание дальнейшей помощи из-за разногласий в Конгрессе по этому вопросу. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не в состоянии дать это обещание Украине, принимая во внимание то, как обстоят дела на [Капитолийском] холме", — сказал он на брифинге.