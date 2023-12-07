Пушков указал на глубокий раскол, который наблюдается в правящем классе США

Очередной пакет помощи США для Украины находится в подвешенном состоянии. Финансирование пытаются заблокировать республиканцы, считает сенатор Алексей Пушков.

По его словам, последние "шантажируют администрацию Байдена". Они указывают на первоочерёдную необходимость решения вопроса укрепления южной границы Штатов. Украина же для них стоит на втором месте. Таким образом республиканцы "показывают свою силу и влияние перед выборами", отмечает Пушков. Они планируют оттягивать финансирование Незалежной, чтобы впоследствии приостановить помощь. Кроме того, республиканцы блокируют и помощь Израилю, что говорит о "драматическом сдвиге политических координат в США".

"Как отмечал в последнем интервью Генри Киссинджер, при всей остроте политической борьбы во времена Никсона в США было всё же какое-то единство. Но потом оно начало исчезать, а Байден с Трампом вообще покончили с ним. Нынешняя ситуация в США подтверждает наличие глубокого раскола в американском правящем классе", — написал сенатор.