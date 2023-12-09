В США не хотят помогать Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала ВСУ
MWM: В США выступают против помощи Украине из-за больших потерь западной техники
В Вашингтоне не хотят помогать Киеву из-за огромных потерь западной техники и провального исхода контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
"Масштаб потерь, с которыми столкнулась Украина, и всё более широко признаваемый провал её наступательных операций сыграли важную роль в усилении сопротивления в США поставкам вооружения ВСУ", — пишет издание.
В статье указано, что прекращение помощи может подорвать способность Украины поддерживать военные операции, а также выполнять самые базовые функции, так как внутренняя экономика страны рухнула. Вместе с этим в США опасаются за репутацию лучшего американского танка M1 Abrams, который может быть захвачен или потерян в ходе боевых действий.
А ранее Лайф рассказывал, что США через несколько недель исчерпают возможность военной помощи Украине. Об этом предупредил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. После этого Вашингтон уже не сможет отправлять помощь Киеву.
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