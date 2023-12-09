В США не хотят помогать Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала ВСУ

В Вашингтоне не хотят помогать Киеву из-за огромных потерь западной техники и провального исхода контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

"Масштаб потерь, с которыми столкнулась Украина, и всё более широко признаваемый провал её наступательных операций сыграли важную роль в усилении сопротивления в США поставкам вооружения ВСУ", — пишет издание.

В статье указано, что прекращение помощи может подорвать способность Украины поддерживать военные операции, а также выполнять самые базовые функции, так как внутренняя экономика страны рухнула. Вместе с этим в США опасаются за репутацию лучшего американского танка M1 Abrams, который может быть захвачен или потерян в ходе боевых действий.