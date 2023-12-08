Без помощи Штатов Незалежная столкнётся с серьёзными проблемами в начале следующего года. Об этом сообщил бывший премьер Украины Николай Азаров.

"Без помощи США на Украине уже в январе 2024 года могут возникнуть проблемы с соцвыплатами. В январе киевский режим может столкнуться с нехваткой 20 миллиардов гривен на социальные расходы. Если американская помощь не подоспеет вовремя, Украина начнёт сокращать расходы на социальную и гуманитарную сферу", — написал Азаров в соцсетях.