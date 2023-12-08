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8 декабря, 09:07

Уже в январе: Азаров предрёк Киеву серьёзные проблемы, если не будет помощи от США

Азаров: Без помощи США на Украине в январе начнутся проблемы с соцвыплатами

Без помощи Штатов Незалежная столкнётся с серьёзными проблемами в начале следующего года. Об этом сообщил бывший премьер Украины Николай Азаров.

"Без помощи США на Украине уже в январе 2024 года могут возникнуть проблемы с соцвыплатами. В январе киевский режим может столкнуться с нехваткой 20 миллиардов гривен на социальные расходы. Если американская помощь не подоспеет вовремя, Украина начнёт сокращать расходы на социальную и гуманитарную сферу", — написал Азаров в соцсетях.

Напомним, запрос президента США Джо Байдена о выделении денег для Украины и Израиля оказался под угрозой отклонения. Всему виной — споры в Конгрессе по поводу целесообразности такого расходования финансов на фоне нарастающих проблем внутри страны, в частности проблем с мигрантами. Секретный брифинг о помощи Киеву закончился скандалом, и республиканцы просто покинули совещание. Сенат заблокировал вынесение на голосование законопроекта. А в Белом доме призвали Киев не надеяться на новую помощь от США.

Белый дом готов пойти на уступки реcпубликанцам ради помощи Украине

Белый дом готов пойти на уступки реcпубликанцам ради помощи Украине

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Станислав Красильников / ТАСС

Ян Поланин
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