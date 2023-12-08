Уже в январе: Азаров предрёк Киеву серьёзные проблемы, если не будет помощи от США
Азаров: Без помощи США на Украине в январе начнутся проблемы с соцвыплатами
Без помощи Штатов Незалежная столкнётся с серьёзными проблемами в начале следующего года. Об этом сообщил бывший премьер Украины Николай Азаров.
"Без помощи США на Украине уже в январе 2024 года могут возникнуть проблемы с соцвыплатами. В январе киевский режим может столкнуться с нехваткой 20 миллиардов гривен на социальные расходы. Если американская помощь не подоспеет вовремя, Украина начнёт сокращать расходы на социальную и гуманитарную сферу", — написал Азаров в соцсетях.
Напомним, запрос президента США Джо Байдена о выделении денег для Украины и Израиля оказался под угрозой отклонения. Всему виной — споры в Конгрессе по поводу целесообразности такого расходования финансов на фоне нарастающих проблем внутри страны, в частности проблем с мигрантами. Секретный брифинг о помощи Киеву закончился скандалом, и республиканцы просто покинули совещание. Сенат заблокировал вынесение на голосование законопроекта. А в Белом доме призвали Киев не надеяться на новую помощь от США.
Станислав Красильников / ТАСС