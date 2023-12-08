Белый дом готов пойти на уступки реcпубликанцам ради помощи Украине
Reuters: Белый дом думает об ужесточении политики по беженцам для помощи Украине
Белый дом рассматривает компромиссные варианты в сфере миграционной политики, чтобы конгрессмены-республиканцы одобрили финансирование Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.
Уступки могут быть связаны с ужесточением требований для получения убежища. Не исключено, что просители, прибывшие к границе США через третьи страны, окажутся "за бортом". Рассматривается и вопрос ускоренной депортации. Кроме того, сенаторы от обеих партий предлагают ввести ограничение на количество прошений для предоставления убежища.
Сделка должна помочь сократить нелегальную миграцию как минимум вдвое. Пока не известно, удастся ли её согласовать до того, как Конгресс уйдёт на каникулы. Сенатор-республиканец Том Тиллис, входящий в двухпартийную группу, сообщил агентству, что работы предстоит ещё много.
Напомним, запрос президента США Джо Байдена о выделении денег для Украины и Израиля оказался под угрозой отклонения. Всему виной — споры в Конгрессе по поводу целесообразности такого расходования финансов на фоне нарастающих проблем внутри страны, в частности проблем с мигрантами. Секретный брифинг о помощи Киеву закончился скандалом, и республиканцы просто покинули совещание. Сенат заблокировал вынесение на голосование законопроекта. А в Белом доме призвали Киев не надеяться на новую помощь от США.
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