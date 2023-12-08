Белый дом готов пойти на уступки реcпубликанцам ради помощи Украине

Белый дом рассматривает компромиссные варианты в сфере миграционной политики, чтобы конгрессмены-республиканцы одобрили финансирование Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

Уступки могут быть связаны с ужесточением требований для получения убежища. Не исключено, что просители, прибывшие к границе США через третьи страны, окажутся "за бортом". Рассматривается и вопрос ускоренной депортации. Кроме того, сенаторы от обеих партий предлагают ввести ограничение на количество прошений для предоставления убежища.