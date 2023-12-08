В Белом доме раскрыли, насколько у США хватит ресурсов для помощи Киеву

Через несколько недель Соединённые Штаты исчерпают ресурсы для помощи Украине. Об этом предупредил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Очевидно, что мы очень обеспокоены этим вопросом. У нас осталось ещё несколько недель", — сказал он на брифинге.