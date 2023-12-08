В Белом доме раскрыли, насколько у США хватит ресурсов для помощи Киеву
Кирби: США через несколько недель исчерпают возможность военной помощи Украине
Через несколько недель Соединённые Штаты исчерпают ресурсы для помощи Украине. Об этом предупредил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Очевидно, что мы очень обеспокоены этим вопросом. У нас осталось ещё несколько недель", — сказал он на брифинге.
После этого Вашингтон уже не сможет предоставлять Киеву военную помощь, добавил Кирби.
На том же брифинге Джон Кирби заявил, что Вашингтон не может обещать Киеву оказание дальнейшей помощи из-за разногласий в Конгрессе по этому вопросу. Это произошло после того, как соответствующий законопроект не прошёл процедурное голосование в Сенате США.