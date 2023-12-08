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7 декабря, 22:37

Карлсон: Шеф Пентагона Остин пригрозил семьям конгрессменов отправкой на Украину

Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин жёстко обратился к конгрессменам в рамках закрытого брифинга в Палате представителей. Глава Пентагона пригрозил, что отправит родственников законодателей на Украину в случае неодобрения запроса Белого дома о помощи Киеву.

"Мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией", — процитировал Остина экс-телеведущий FoxNews Такер Карлсон.

Пост журналиста в соцсети X прокомментировал миллиардер Илон Маск. Бизнесмен попросил Карлсона уточнить, действительно ли написанное является правдой. В ответ бывший ведущий написал, что информация подтверждена.

США не допустят победы России в конфликте на Украине, заявил шеф Пентагона

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Между тем Белый дом заявил, что не может обещать Киеву дальнейшую поддержку. Вину за неопределённость с помощью администрация Джо Байдена возложила на Конгресс.

Обложка ©

Flickr / U.S. Secretary of Defense

Илья Пушкарев
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