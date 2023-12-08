Карлсон: Шеф Пентагона Остин пригрозил семьям конгрессменов отправкой на Украину

Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин жёстко обратился к конгрессменам в рамках закрытого брифинга в Палате представителей. Глава Пентагона пригрозил, что отправит родственников законодателей на Украину в случае неодобрения запроса Белого дома о помощи Киеву.

"Мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией", — процитировал Остина экс-телеведущий FoxNews Такер Карлсон.

Пост журналиста в соцсети X прокомментировал миллиардер Илон Маск. Бизнесмен попросил Карлсона уточнить, действительно ли написанное является правдой. В ответ бывший ведущий написал, что информация подтверждена.