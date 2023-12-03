Остин подчеркнул, что у США достаточно сил, чтобы поддерживать как Израиль, так и Украину. Вместе с этим он заявил, что Америка — "самая могущественная страна на Земле", которая способна "выполнять несколько задач одновременно".

Далеко не все разделяют надежды США на победу Украины в конфликте и уже начинают признавать победу России. Стоит заметить, что об этом говорят даже украинские сторонники. Например недавно бизнесмен Евгений Чичваркин* заявил, что Украина проиграла в конфликте с Россией, и призвал признать этот факт. Его мнение разделил и украинский журналист Дмитрий Гордон*. Он сообщил, что Российская Федерация и, в частности, её президент Владимир Путин одерживают верх в конфликте, а Киеву не стоило отказываться от переговоров с Москвой в 2022 году.