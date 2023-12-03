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2 декабря, 21:46

США не допустят победы России в конфликте на Украине, заявил шеф Пентагона

Шеф Пентагона Остин: США не позволят России победить в конфликте на Украине

<p>Глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © Getty Images / Anna Moneymaker</p>

Глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © Getty Images / Anna Moneymaker

Соединённые Штаты Америки будут поддерживать Израиль и Украину до последнего. Как заявил на Рейгановском форуме по национальной обороне глава Пентагона Ллойд Остин, Америка не позволит одержать победу России в украинском конфликте.

"Мы не позволим ХАМАС или [президенту России Владимиру] Путину победить. Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас", — заверил шеф Пентагона.

Остин подчеркнул, что у США достаточно сил, чтобы поддерживать как Израиль, так и Украину. Вместе с этим он заявил, что Америка — "самая могущественная страна на Земле", которая способна "выполнять несколько задач одновременно".

The Economist посвятил обложку победоносному Путину

The Economist посвятил обложку победоносному Путину

Далеко не все разделяют надежды США на победу Украины в конфликте и уже начинают признавать победу России. Стоит заметить, что об этом говорят даже украинские сторонники. Например недавно бизнесмен Евгений Чичваркин* заявил, что Украина проиграла в конфликте с Россией, и призвал признать этот факт. Его мнение разделил и украинский журналист Дмитрий Гордон*. Он сообщил, что Российская Федерация и, в частности, её президент Владимир Путин одерживают верх в конфликте, а Киеву не стоило отказываться от переговоров с Москвой в 2022 году.

Оксана Попова
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