Бизнесмен Евгений Чичваркин* заявил, что Украина проиграла в конфликте с Россией, и призвал признать этот факт. Об этом он рассказал в интервью ютуб-каналу "Живой гвоздь".

"Мы проиграли! Давайте просто признаем это. Да. Они сделали всё, чтобы Путин победил. И он побеждает. Просто нам с вами нужно в этом признаться", — сказал предприниматель.

Он назвал переговоры с Москвой неизбежностью для стран Запада, особенно унизительной на фоне ранее озвученных угроз в адрес российских властей. В том числе это будет унизительно и для украинского общества и вооружённых сил, уверен беглый олигарх. Российской армии удалось отвоевать 20% территории Незалежной, что нельзя назвать иначе, кроме как военным поражением ВСУ. Других вариантов, по мнению Чичваркина*, делающего вывод на основании личного опыта и положения дел на фронте, у Украины нет.

При этом бизнесмен полагает, что Киев уже не получит той поддержки, которой обладал на начальной стадии противостояния с РФ, и всё движется к тому, что конфликт постараются деликатно охладить. При том, что ВСУ не получили столько оружия, чтобы его хватило на победу над Россией, общие объёмы поставок всё равно колоссальны. Однако украинская экономика разъедена коррупцией в чудовищных масштабах и практически лишена самостоятельности. Поэтому, как только Запад решит прекратить поддержку, Киев будет вынужден пойти на переговоры в течение нескольких недель. И в этой ситуации Путин одержит победу и докажет всему миру свою правоту в конфликте.

Страны Запада, в понимании Чичваркина*, сами же спутали себе карты, сначала изолировав Россию и не позволяя людям выезжать из страны и выводить деньги, при этом продолжая в огромных объёмах платить за российские ископаемые. Как результат — в "изолированной" России находится много людей и финансов. А уход западных компаний позволил стране наладить собственное производство и найти замену всем необходимым товарам на Востоке.

Ранее экс-советник президента Украины заявил, что положение Украины будет только ухудшаться, так как она не способна обеспечить себя всем необходимым для ведения боевых действий. При этом в России, по его словам, ситуация прямо противоположная.