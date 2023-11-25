На Украине завопили о надвигающейся катастрофе
Экс-советник Кучмы Соскин: Мощь российского ВПК усложнит положение Украины
Положение Украины будет только ухудшаться, так как она не способна обеспечить себя всем необходимым для ведения боевых действий. Об этом заявил бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин. Обратная ситуация, по его словам, в России.
"Будет ещё хуже. <…> У России заводы работают сутками, вырабатывают танки, "Грады", артиллерию, снаряды <…>. А на Украине этого ничего практически не производится", — сказал он в ролике на своём YouTube-канале.
Причём Россия, несмотря на это, не отказывается от переговоров, указал Соскин.
В то же время украинцы стали практически бесправными, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, неудобные киевскому режиму граждане просто "исчезают".
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