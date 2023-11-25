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Опубликовано 25 ноября 2023, 12:59
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На Украине завопили о надвигающейся катастрофе

Экс-советник Кучмы Соскин: Мощь российского ВПК усложнит положение Украины

Положение Украины будет только ухудшаться, так как она не способна обеспечить себя всем необходимым для ведения боевых действий. Об этом заявил бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин. Обратная ситуация, по его словам, в России.

"Будет ещё хуже. <…> У России заводы работают сутками, вырабатывают танки, "Грады", артиллерию, снаряды <…>. А на Украине этого ничего практически не производится", сказал он в ролике на своём YouTube-канале.

Причём Россия, несмотря на это, не отказывается от переговоров, указал Соскин.

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В то же время украинцы стали практически бесправными, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, неудобные киевскому режиму граждане просто "исчезают".

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Матвей Константинов
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