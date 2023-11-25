Положение Украины будет только ухудшаться, так как она не способна обеспечить себя всем необходимым для ведения боевых действий. Об этом заявил бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин. Обратная ситуация, по его словам, в России.

"Будет ещё хуже. <…> У России заводы работают сутками, вырабатывают танки, "Грады", артиллерию, снаряды <…>. А на Украине этого ничего практически не производится", — сказал он в ролике на своём YouTube-канале.

Причём Россия, несмотря на это, не отказывается от переговоров, указал Соскин.