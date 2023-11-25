Зеленский объяснил, как он хочет "победить" Запад
Зеленский: Украине нужно одержать три победы на Западе
Владимир Зеленский. Обложка © AP / TASS / Efrem Lukatsky
Киеву для решения важных задач необходимы три "победы" на Западе. Об этом на совместной с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом пресс-конференции заявил Владимир Зеленский.
"Первая победа — с Конгрессом. Это вызов. Это непросто. Не всё зависит от нас. Но Украина должна делать всё, что от неё зависит, и даже больше, чтобы помощь была", — сказал украинский лидер.
Второй задачей является получение 50 миллиардов евро помощи от Евросоюза. Зеленский признал, что сегодня не все члены объединения поддерживают этот пакет. В качестве "третьей истории" глава Украины обозначил "открытый диалог" о вступлении в ЕС, назвав его "мотивационным шагом" для страны.
Ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский начал осознавать: его союзники почти полностью потеряли веру в позитивный для Киева исход конфликта с Российской Федерацией. А издание Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ писало, что США и Германия хотят вынудить Зеленского начать переговоры с Россией.