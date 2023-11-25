Зеленский объяснил, как он хочет "победить" Запад

Киеву для решения важных задач необходимы три "победы" на Западе. Об этом на совместной с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом пресс-конференции заявил Владимир Зеленский.

"Первая победа — с Конгрессом. Это вызов. Это непросто. Не всё зависит от нас. Но Украина должна делать всё, что от неё зависит, и даже больше, чтобы помощь была", — сказал украинский лидер.