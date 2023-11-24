Владимир Зеленский начал осознавать, что его союзники почти полностью потеряли веру в позитивный для Киева исход конфликта с Российской Федерацией. Об этом говорится в материале американского журнала The American Conservative.

Заявления политика о том, что "никто не верит в победу Украины так, как он", говорят о том, что "Зеленский дошёл до отчаяния", считает автор статьи. Более того, даже украинские военачальники не рвутся претворять в жизнь его приказы об осуществлении дорогих и малоэффективных наступательных операций. И всё это на фоне того, что поддержка стран Запада становится всё слабее, и даже главный интересант победы Киева — Демократическая партия США — теряет веру в победу Незалежной.

Обозреватель считает, что единственный разумный вариант действий для теряющего людей Киева, терпение союзников которого подходит к концу, — дипломатический путь решения конфликта. Он, по крайней мере, позволит стране сохранить независимость.

Правда и здесь есть заслуживающие внимания но. Переговоры обещают быть неприятными для киевской власти, после того как преисполненный амбиций и оптимизма Вашингтон сорвал диалог между Москвой и Киевом в начале 2022 года. Теперь Украине предстоят переговоры со значительно более слабой позиции. Тем не менее, резюмирует автор материала, приоритетом для Украины должно быть прекращение боевых действий, которое предотвратит разрушение страны и вероятную эскалацию конфликта.