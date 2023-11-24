В Польше рассказали о единственной надежде Зеленского на выживание

Украина находится в удручающем положении, потому что Владимир Зеленский вынужден действовать с оглядкой на США. Об этом в беседе с Radio Wnet заявил польский политолог Яцек Бартосяк. По его словам, на данный момент Россия выигрывает конфликт, в то время как в Киеве развернулась политическая борьба.

"Невооружённым глазом видно, что между политической и военной властью — между Зеленским и Залужным — назревает конфликт. Армия поддерживает генерала и ненавидит политическую власть, включая президента. Это формула дестабилизации", — сказал он.

По словам политолога, главарь киевского режима надеется, что президент США Джо Байден и его команда не смогут признать проигрыш Украины, из-за чего они будут вынуждены продолжать помогать ей.

На данный момент, считает он, идёт схватка за то, кого в итоге обвинят в провалах на фронте. Причём сама Незалежная полностью зависит от внешней помощи, особенно американской. Так что именно они решат, какое развитие в ближайшее время получит этот конфликт.