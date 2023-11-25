В США ужаснулись тому, какими бесправными сделал Зеленский украинцев
Полковник Макгрегор: Зеленский своей политикой лишил украинцев почти всех прав
Владимир Зеленский своей политикой лишил украинцев почти всех прав, указал в социальной сети X (ранее Twitter) бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Зеленский сказал, что в ближайшем будущем на Украине не будет выборов. Он запретил Украинскую православную церковь. Я не уверен, что на Украине остались какие-либо права", — написал он.
Макгрегор отметил, что за спиной главаря киевского режима стоит Служба безопасности Украины, а неугодные власти граждане просто "исчезают". Он призвал обратить на это внимание.
По мнению Дугласа Макгрегора, в случае бегства с Украины Владимира Зеленского может ждать участь Льва Троцкого. Он отметил, что это сделают из-за жертв, понесённых Незалежной в вооружённом конфликте.
ТАСС / АР / Efrem Lukatsky