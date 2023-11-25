Владимир Зеленский своей политикой лишил украинцев почти всех прав, указал в социальной сети X (ранее Twitter) бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Зеленский сказал, что в ближайшем будущем на Украине не будет выборов. Он запретил Украинскую православную церковь. Я не уверен, что на Украине остались какие-либо права", — написал он.

Макгрегор отметил, что за спиной главаря киевского режима стоит Служба безопасности Украины, а неугодные власти граждане просто "исчезают". Он призвал обратить на это внимание.