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25 ноября, 09:02

В США ужаснулись тому, какими бесправными сделал Зеленский украинцев

Полковник Макгрегор: Зеленский своей политикой лишил украинцев почти всех прав

Владимир Зеленский своей политикой лишил украинцев почти всех прав, указал в социальной сети X (ранее Twitter) бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Зеленский сказал, что в ближайшем будущем на Украине не будет выборов. Он запретил Украинскую православную церковь. Я не уверен, что на Украине остались какие-либо права", — написал он.

Макгрегор отметил, что за спиной главаря киевского режима стоит Служба безопасности Украины, а неугодные власти граждане просто "исчезают". Он призвал обратить на это внимание.

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По мнению Дугласа Макгрегора, в случае бегства с Украины Владимира Зеленского может ждать участь Льва Троцкого. Он отметил, что это сделают из-за жертв, понесённых Незалежной в вооружённом конфликте.

Обложка ©

ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Матвей Константинов
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